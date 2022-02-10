Türkiye Kırmızı ışığa aldırmadı, çocuğu ile otobüsün altında kaldı

Kırmızı ışığa aldırmadı, çocuğu ile otobüsün altında kaldı

Türkiye

Kırmızı ışığa aldırmadı, çocuğu ile otobüsün altında kaldı

İstanbul Esenyurt'ta, kırmızı ışığa aldırmayan kadın çocuğu ile yolun karşısına geçmek çalışırken otobüs çarptı. Kaza ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Şubat 2022, Perşembe 10:40 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir kadın, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğuyla beraber yolun karşısına geçmek istedi. 

Bu sırada sürücüsünün durumu fark etmediği otobüs, kadına çarptı.



Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın, hafif şekilde yaralanırken, çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Erol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU/DHA

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