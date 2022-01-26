Türkiye Kırmızı ışık ihlali 3 genci hayatından etti!

Kırmızı ışık ihlali 3 genci hayatından etti!

Türkiye

Kırmızı ışık ihlali 3 genci hayatından etti!

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, otomobil içerisinde bulunan 3 genç hayatını kaybetti. Polis, itfaiye ve ambulans ekipleri hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan üç genci kurtarmak için zamanla yarıştı ancak hastaneye kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.

26 Ocak 2022, Çarşamba 11:40 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı'nda meydana gelen olayda, tali yoldan ana yola çıkan Uğur Ç. (35) idaresindeki otomobil kırmızı ışık ihlali yapınca; o sırada ana yolda yeşil ışıkta geçen Yusuf K. (31) yönetimindeki pikap ile çarpıştı. 


Çarpışma sonucu otomobil trafik lambasına çarparak savruldu. Direğe çarpan otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, içindeki 3 yaralı genci kurtarmak için zamanla yarış başlatıldı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından aracın kesilmesi sonucu çıkarılırken, yaralılar ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sürücü Uğur Ç. yanındaki arkadaşı Engin D.(35) ve kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs da hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsünün ise Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası Bursa-Mudanya yolu trafiğe kapanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu hurdaya dönen araçların çekici marifetiyle kaldırılması sonucu yol tekrardan araç trafiğine açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.


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