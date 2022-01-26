Kırmızı ışık ihlali 3 genci hayatından etti!

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı'nda meydana gelen olayda, tali yoldan ana yola çıkan Uğur Ç. (35) idaresindeki otomobil kırmızı ışık ihlali yapınca; o sırada ana yolda yeşil ışıkta geçen Yusuf K. (31) yönetimindeki pikap ile çarpıştı.





Çarpışma sonucu otomobil trafik lambasına çarparak savruldu. Direğe çarpan otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, içindeki 3 yaralı genci kurtarmak için zamanla yarış başlatıldı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından aracın kesilmesi sonucu çıkarılırken, yaralılar ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sürücü Uğur Ç. yanındaki arkadaşı Engin D.(35) ve kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs da hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsünün ise Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası Bursa-Mudanya yolu trafiğe kapanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu hurdaya dönen araçların çekici marifetiyle kaldırılması sonucu yol tekrardan araç trafiğine açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.



