Kırmızı ışıkta geçene 288 TL ceza

Yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak kayıt parası yüzde 22.58 oranında yükselecek. Böylece şu anda 1.500 lira olan telefon kayıt ücret 1.838 liraya çıkacak. 6 aylık pasaport ücreti 170.40 liradan 208.80 liraya yükselecek. En düşük ehliyet harcı 249 liraya çıkacak. Kırmızı ışıktan geçmenin cezası 288 liraya, emniyet kemeri takmamanın cezası da 132 liraya yükselecek. Hem MTV artışı hem de harçlardaki artışla ilgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.





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