Edirne'de polis ekipleri "sabırsız sürücülere" yönelik kırmızı ışık kural ihlali uygulamasında drone'a yakalananlara ceza kesti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artırdı.

HAVADAN DENETİM

Trafik hem karadan ekiplerce hem de drone ile havadan denetlendi.

Polis ekipleri, kırmızı ışıkta durmayıp ışıkların yan tarafındaki minibüslerin yolcu indirme bindirme yolunu kullanan sürücüleri drone ile tespit etti.

İhlali tespit edilen sürücüler kontrol noktasında durduruldu.

Kendisine kırmızı ışık ihlali yaptığı söylenen sürücüler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kırmızı ışıkta beklemek yerine "yan yoldan kaçan" 10 sürücüye 108'er lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında sürücüleri yorgun, uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak, broşür dağıttı.

AA