Türkiye Kırmızı ışıkta kanlı pusu! İki kadın öldürüldü

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! İki kadın öldürüldü

Türkiye

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! İki kadın öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobillerde bulunan 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

13 Şubat 2022, Pazar 14:08 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi, Ankara Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı. 


Otomobillerde bulunan Emine Çöp (27) ve Tuğçe Temiz (22) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. (26) ileride bulunan TIR’a çarptı. Alihan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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