Kırmızı Kamyon dizisi başlıyor

Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak 10. Ev imzalı ‘Kırmızı Kamyon’ 31 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır’ın buluştuğu dizi aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.

Kırmızı Kamyon 1. bölüm fragmanı











