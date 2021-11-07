Futbol Kırmızı kart gören Yalçın Kayan gözyaşlarını tutamadı

Kırmızı kart gören Yalçın Kayan gözyaşlarını tutamadı

Futbol

Kırmızı kart gören Yalçın Kayan gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Göztepe-Konyaspor maçında ev sahibi ekipte kırmızı kart gören Yalçın Kayan, gözyaşlarını tutamadı.

07 Kasım 2021, Pazar 18:46 Son Güncelleme:
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Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin 45. dakikasında kırmızı kart gören Yalçın Kayan büyük üzüntü yaşadı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, sahadan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Kayan'a takım arkadaşları moral verdi.

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