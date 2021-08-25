Türkiye 'Kırmızı' kategorideki ilden kötü haberler geliyor! Yoğunluk devam ediyor

'Kırmızı' kategorideki ilden kötü haberler geliyor! Yoğunluk devam ediyor

Türkiye

'Kırmızı' kategorideki ilden kötü haberler geliyor! Yoğunluk devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'nin kırmızı kategoride kalan tek kent olarak açıkladığı Şanlıurfa'da, artan vakalar nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da COVID-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu belirterek uyarıda bulunmuştu.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 12:29 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, kent genelinde aşı oranını artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu süreçte önemli aşama kaydettiklerini ancak henüz istenilen seviyeye ulaşamadıklarını aktaran Gülüm, aşının koronavirüsle mücadelede şu an etkili silah olduğunu vurguladı.

Aşı oranının düşük olması nedeniyle kentte bazı sıkıntılarla baş başa olduklarını belirten Gülüm, Kovid-19 hastaları için geçen hafta bir hastanede 50 yataklı, dün de başka bir hastanede 26 yataklı yoğun bakım servisi açtıklarını kaydetti.

Bu servislerin daha önceki dönemlerde hazırlandığını ancak kullanımına ihtiyaç duyulmadığına dikkati çeken Gülüm, "Ama artık bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Halen yeni yoğun bakımlar, yeni servis yatakları açıyoruz. Bunları normal planlanmış cerrahi operasyonlar için ayırdığımız yatakları kapatarak gerçekleştiriyoruz. Önceki gün bir hastanemizde yeni bir 26 yataklı yoğun bakım servisi açtık." diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte hasta sayısındaki artışın sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde ciddi bir sorun olarak karşılarına çıkabileceğini dile getiren Gülüm, "Yoğun bakımlar, hızla doluyor. Aşı hızı miktarında düşüş yaşanmasıyla birlikte hasta sayısında artış yaşanıyor. Şu an için kentimizde maalesef hasta sayısı artışı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BAKIMDA YATANLARIN NEREDEYSE TAMAMI AŞISINI OLMAYANLARI KAPSIYOR"

Prof. Dr. Gülüm, kent genelinde sahada 125 filyasyon, 30 mobil aşı ekibi ve 130 araçla hem filyasyon hem de aşılama çalışması yürütüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Halkımız yeter ki aşısını olsun. Aşı noktasında, aşıya ulaşım konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Biz bu süreci hep birlikte aşabiliriz. O yüzden hemen, zaman kaybetmeden aşımızı yaptıralım. Böyle giderse sıkıntılı günlere geçiş yaparız. Sağlık hizmetleri sunumunda sorun yaşayabiliriz. Planlanmış vakaların bir kısmını ertelemek zorunda kalabiliriz. Zaten artık ameliyatları aciliyeti ve önemine göre sıralamaya başladık. Bazı operasyonları ertelemek zorunda kalıyoruz. Bu istediğimiz bir durum değil. O yüzden çağrıda bulunuyoruz; henüz vaktimiz varken henüz bir servis veya yoğun bakım yatağına düşmeden aşımızı olalım. Çünkü, yoğun bakımda yatanların neredeyse tamamı aşısını olmayanları kapsıyor."

BAKAN KOCA'DAN ŞANLIURFA UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Günaydın Şanlıurfa. Bugün ilk doza karar verip, çok yüksek olan risk seviyemizi düşürelim. Haritada kırmızı tek iliz. Bu yalnızlık bile iyi değil" ifadesini kullanmıştı.

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