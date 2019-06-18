Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğunun belirlendiğini açıkladı
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen ”Şehit J.Onb. Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu’nda” etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon TL ödülle Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut olduğu tespit edilmiştir.
Son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir.