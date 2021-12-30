Türkiye Kırmızı kod sonrası bu hale geldi! Rengi kahverengiye döndü

Kırmızı kod sonrası bu hale geldi! Rengi kahverengiye döndü

Türkiye

Kırmızı kod sonrası bu hale geldi! Rengi kahverengiye döndü

Meteoroloji tarafından 3 ilçesinde ‘kırmızı’ kodlu uyarı verilen Antalya’da etkili olan şiddetli yağmur sonrasında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi kahverengiye döndü. O anları unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar ise şiddetli rüzgar karşısında dev dalgaları görüntüledi.

30 Aralık 2021, Perşembe 18:24 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Antalya’nın merkezi dahil, Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerine ‘kırmızı kod’ uyarısı yapılmıştı.

Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne döküldü.

Her dönem görüntüsü ile turistlerin çekim merkezi olan denizin rengi kahverengiye döndü. Fırtına nedeni ile dev dalgalar oluştu. O anları unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar ise fotoğraf ve video çekti. Bir vatandaş ise şiddetli fırtına karşısında güçlükçe ayakta dururken bir ağacı kendisine siper ederek dev dalgaları izledi.

ANTALYA (İHA)

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