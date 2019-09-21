Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır? İşte püf noktaları…

Antioksidan açısından zengin olan kırmızı lahana sofralarımızda yaz kış bulunması gereken sebzelerden. Özellikle salatalara ayrı bir lezzet ve renk katan kırmızı lahana turşu olarak da tüketiliyor. Restoranlarda yemeklerin yanında servis edilen kırmızı lahana turşusunu siz de evde hazırlayabilirsiniz. İşte kırmızı lahana turşusu tarifi…

KIRMIZI LAHANA TURŞUSU İÇİN MALZEMELER

1 orta boy kırmızı lahana

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su

1 su bardağı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Lahanayı ince ince doğrayıp 1 tatlı kaşığı tuz ile oyun ve 10 dakika bekletin. Ardından durulamadan kavanozlara alın ve bastırarak yerleştirin.

1 su bardağı elma sirkesini 1 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu ile karıştırın ve bu karışımı lahanaların üzerine dökün. Kapağını kapatıp 3-4 gün buzdolabında bekletin. Ardından çıkarıp yiyebilirsiniz, turşunuz hazırdır.