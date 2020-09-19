Kırmızı Oda'nın 3. bölümüne Melisa Sözen ve Evrim Alasya'nın hayat verdiği Meliha ve Alya karakterleri damgasını vurdu. Meliha'nın hikayesi seyirciyi ağlatırken Alya'nın anlatamadıkları merak uyandırdı. Duyguların tavan yaptığı bir bölümle ekrana gelen Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kırmızı Oda 4. bölüm fragmanı izle









Kırmızı Oda 3. bölüm özeti

‘Kırmızı Oda’nın üçüncü bölümünde, Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya’yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başladı, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha’nın İstanbul’daki dramatik öyküsü devam etti. Mehmet’in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin’i hayli endişelendiriyor.