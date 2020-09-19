Kırmızı Oda 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alya hikayesini anlatmaya başlıyor
Kırmızı Oda 18 Eylül'de yayınlanan son bölümüyle bir yandan ağlatırken bir yandan da düşündürdü. Yaşananların senaryo değil gerçek hayat hikayelerinden alıntı olduğu dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Gözyaşlarının sel olduğu dizi Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı haberimizde...
19 Eylül 2020, Cumartesi 00:48 Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'nın 3. bölümüne Melisa Sözen ve Evrim Alasya'nın hayat verdiği Meliha ve Alya karakterleri damgasını vurdu. Meliha'nın hikayesi seyirciyi ağlatırken Alya'nın anlatamadıkları merak uyandırdı. Duyguların tavan yaptığı bir bölümle ekrana gelen Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Kırmızı Oda 4. bölüm fragmanı izle
https://twitter.com/tv8/status/1307067628712800257?s=20
Kırmızı Oda 3. bölüm özeti
‘Kırmızı Oda’nın üçüncü bölümünde, Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya’yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başladı, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha’nın İstanbul’daki dramatik öyküsü devam etti. Mehmet’in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin’i hayli endişelendiriyor.
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