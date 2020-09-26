Cuma günlerinin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kırmızı Oda 4. bölüm ile yine çok konuşulurken Alya ve Meliha'nın yürek burkan hikayesi göz yaşlarına boğdu. Melisa Sözen ve Evrim Alasya ise oyunculuklarıyla adeta zirve yaptı. Heyecanla takip edilen dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Kırmızı Oda 5. bölümde başarılı oyuncu Emre Kınay “Ahmet” karakteriyle ve onun hikayesiyle Kırmızı Oda’ya dahil oluyor

İşte Kırmızı Oda 5. bölüm fragmanı





Kırmızı Oda konusu nedir?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanmıştır.

“Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak. Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.

Binnur Kaya kimdir?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

Kırmızı Oda 5. bölüm fragmanı



