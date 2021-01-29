Kırmızı Oda boncuk öldü mü?

İlk bölümü 4 Eylül'de TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Kırmızı Oda cuma akşamları reytinglerde zirvedekini yerini korumaya devam ediyor.

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümünde Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk'un hikayesi yine gözyaşlarına boğdu.

14. bölümde Kırmızı Oda'ya Boncuk karakteriyle dahil olan Burcu Biricik kısa sürede izleyiciyi etkilemeyi başardı.









Boncuk, Doktor Hanım'a "Ben hayatta kaldım da ne oldu? Vazgeçmedim de hayatta kaldım da ne oldu? Yaşayabildim mi? Yaşayamadım ki..." demesi izleyiciyi derinden etkilerken üzerinde gelinlikle evden fırlayan Boncuk'a bir araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Boncuk bir anda Doktor Hanım'ı gördü. Yaşanan diyalog sonrasında "Boncuk öldü mü yoksa yaşıyor mu?" sorusu gündeme geldi.









Boncuk'un yaşayıp yaşamadığını bir sonraki bölümde öğreneceğiz.