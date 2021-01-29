Magazin Kırmızı Oda boncuk öldü mü?

Kırmızı Oda boncuk öldü mü?

Magazin

Kırmızı Oda boncuk öldü mü?

Haftalardır Kırmızı Oda'da hikayesiyle cuma akşamlarına damgasını vuran Boncuk öldü mü? Yayınlanan son bölümde Boncuk'a araba çarpması ve sahnenin sonunda Doktor Hanım'ın Boncuk'a söylediği sözler merakları arttırdı.

29 Ocak 2021, Cuma 22:59 Son Güncelleme:
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İlk bölümü 4 Eylül'de TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Kırmızı Oda cuma akşamları reytinglerde zirvedekini yerini korumaya devam ediyor.

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümünde Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk'un hikayesi yine gözyaşlarına boğdu.

14. bölümde Kırmızı Oda'ya Boncuk karakteriyle dahil olan Burcu Biricik kısa sürede izleyiciyi etkilemeyi başardı.



Boncuk, Doktor Hanım'a "Ben hayatta kaldım da ne oldu? Vazgeçmedim de hayatta kaldım da ne oldu? Yaşayabildim mi? Yaşayamadım ki..." demesi izleyiciyi derinden etkilerken üzerinde gelinlikle evden fırlayan Boncuk'a bir araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Boncuk bir anda Doktor Hanım'ı gördü. Yaşanan diyalog sonrasında "Boncuk öldü mü yoksa yaşıyor mu?" sorusu gündeme geldi. 



Boncuk'un yaşayıp yaşamadığını bir sonraki bölümde öğreneceğiz.

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