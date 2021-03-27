Kırmızı Oda dizisinde beklenmeyen ayrılık
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine yayınlanan son bölümde iki oyuncu birden veda etti. Beklenmeyen bu ayrılık izleyiciyi şaşırttı.
27 Mart 2021, Cumartesi 18:33 Son Güncelleme:
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Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisindeki veda, izleyicileri de üzdü. Piraye karakterine hayat veren Tülin Özen ve Deniz karakterine hayat veren Burak Sevinç Kırmızı Oda'dan ayrıldı.
Binnur Kaya’nın hayat verdiği Doktor Hanım ile birlikte çalışan Piraye ve Deniz, evlenmeye karar verdiler ve şehir dışında yaşamaya başlayacaklarını Doktor Hanım'a açıkladılar.