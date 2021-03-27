Kırmızı Oda dizisinde beklenmeyen ayrılık

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisindeki veda, izleyicileri de üzdü. Piraye karakterine hayat veren Tülin Özen ve Deniz karakterine hayat veren Burak Sevinç Kırmızı Oda'dan ayrıldı.

Binnur Kaya’nın hayat verdiği Doktor Hanım ile birlikte çalışan Piraye ve Deniz, evlenmeye karar verdiler ve şehir dışında yaşamaya başlayacaklarını Doktor Hanım'a açıkladılar.







