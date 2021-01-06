Kırmızı Oda dizisinde Boncuk kafaları karıştırdı

Yapımcılığını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği, başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral'ın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'da son haftaların en çok dikkat çeken Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakteri ile ilgili detaylar netleşirken izleyicinin kafasında bir soru işareti daha belirdi.

Henüz çocukken eve metresini getiren babasının yaptığı zulümlerin ardından görücü usulü evlendirilen Boncuk, evlendikten sonra yerleştiği Hollanda’da arkadaşsız, yapayalnız bir yaşam sürdürüyordu.

Eşi Sadık ile gittikleri gurbette hiç arkadaşı olmayan, kocasının ilgilenmediği ve kimseyle görüşmesini istemediği Boncuk, hayalinde üç tane ermiş görmeye başlıyor.

Boncuk hikayesinin anlattıkça, bir arkadaşından daha bahsetmeye başlıyor. Her gün marketten dönerken uğradığı parkta Can isminde bir çocukla tanışan Boncuk onunla sohbet etmeye başlıyor.

Doktor Hanım'a Can ile sadece arkadaş olduklarını anlatan Boncuk, ermişler gibi Can'ı da mı hayalinde canlandırıyor?

Hollanda'dan Türkiye'ye dönerken Can ile vedalaşmasını izlediğimiz sahnelerden sonra yayınlanan son bölümde ablasının evinde kalan boncuk pencereden bakınca bir anda karşısına Can çıktı. Kırmızı Oda'nın 19. bölüm fragmanında Doktor Hanım'a "Ben evleniyorum" diyerek veda eden Boncuk ile ilgili meraklar da arttı.

Kırmızı Oda 19. bölüm fragmanı



