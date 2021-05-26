Magazin Kırmızı Oda dizisinde dikkat çeken değişim

Kırmızı Oda dizisinde dikkat çeken değişim

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Kırmızı Oda dizisinde dikkat çeken değişim

Binnur Kaya, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı’nın kadrosunda yer aldığı dizide konuk oyuncuların yürek burkan hikayeleriyle yayınlandığı güne damga vuran Kırmızı Oda dizisinde heyecan durulmuyor. Kırmızı Oda dizisinin 28 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan 39. bölümde neler olacak?

26 Mayıs 2021, Çarşamba 23:09 Son Güncelleme:
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Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, otuz dokuzuncu bölümü ile 28 Mayıs Cuma akşamı TV8’de olacak. Yiğit Özşener’in canlandırdığı Zafer karakterindeki önemli değişim yeni bölümde dikkatleri çekecek. Peki Kırmızı Oda 39. bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar:

Kırmızı Oda 39. bölüm özeti

Nurcihan (Itır Esen), Doktor Hanım’ı ziyaretinde Vahit (Uğur Yücel) ve Zafer’deki (Yiğit Özşener) olumlu değişimden hayretle söz ederken, kendi yüklerinden kurtulma isteği, Nurcihan’ı çocukluk yıllarına götürür. Vahit ise Nurcihan’la evliliğinin ilk zamanlarında yaptığı bir hatayı üzülerek dile getirir.

Mitra (Melisa Aslı Pamuk), Paris’te bulunduğu yıllarda erkek arkadaşı Yasin tarafından istismara maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatır.

Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile yeniden karşılaşmalarından sonra beraber eski mutlu günlerine dönmek için gösterdiği çabayı Doktor Hanım’la paylaşır. Miço ile yüzleşmesini açıkladığında ise Doktor Hanım oldukça şaşırır.


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