Magazin Kırmızı Oda dizisinde yine çok şaşırtacak gelişmeler var

Kırmızı Oda dizisinde yine çok şaşırtacak gelişmeler var

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Kırmızı Oda dizisinde yine çok şaşırtacak gelişmeler var

TV8 ekranında yayınlanmakta olan ve bu sezonun en başarılı yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda, Cuma akşamı 28. yeni bölümü ile yayında olacak. Son haftalarda yurt dışı piyasalarında gördüğü ilgi ile de dikkatleri çeken dizide 28.bölüm 12 Mart akşamı saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.

10 Mart 2021, Çarşamba 11:42 Son Güncelleme:
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Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, yirmi sekizinci bölümünde yaşanacaklarla ilgili tüm detaylar şöyle:

Kumru (Aslıhan Gürbüz), Yavuz’dan kaçıp tek başına yaşam mücadelesi verdiği zamanlarda karşısına çıkan Gümüş Teyze (Zeynep Eronat) ile birlikte hayatının nasıl değiştiğini Doktor Hanım’a anlatır.

Nazlı (Pınar Deniz) evliliğinde dengelerin yeniden değiştiğini dile getirirken; Recai (Gökhan Yıkılkan), Nazlı’daki değişimin ardından pişmanlık duygusuyla Doktor Hanım’ın karşısına çıkar.

Sadi (Erkan Petekkaya), evden ayrılıp sokaklara sığındığı sıralarda tanıştığı Mehmet’le birlikte nasıl yeni bir hayat kurduğunu anlatır.

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