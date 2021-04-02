Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı, başka bir diziyle anlaştı
TV 8 ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran Kırmızı Oda dizisinde yaşanan başrol ayrılıklarının ardından izleyiciyi sevindiren haber geldi. Dizide doktor Deniz karakterine hayat veren Burak Sevinç, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisine transfer oldu.
02 Nisan 2021, Cuma 01:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Geçen hafta Tülin Özen'le beraber Kırmızı Oda dizisinden ayrılan Burak Sevinç yeni bir projeyle anlaştı. TV100'ün haberine göre Sevinç Tekden Film'in TRT için çekeceği "Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli" dizisiyle anlaştı.
Sevinç proje tasarımı İsa Yıldız'a ait dizide Almila Ada ile başrolü paylaşacak. Provaları başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Kamil Aydın oturacak.