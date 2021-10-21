Kırmızı Oda dizisinden kötü haber!

Başak Soysal ile Ali Balcının yönettiği Kırmızı Oda dizisinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı.

Deniz Gürlek ile Melek Seven’in yazdığı dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ardından yapılan ikinci testin ise negatif çıktığı belirtildi.

Setteki vaka sayısının 14’ü bulduğu konuşuluyor.