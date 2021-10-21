Magazin Kırmızı Oda dizisinden kötü haber!

Kırmızı Oda dizisinden kötü haber!

Magazin

Kırmızı Oda dizisinden kötü haber!

OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisinden kötü bir haber geldi. Cuma akşamlarına damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinde koronavirüs şoku yaşandı.

21 Ekim 2021, Perşembe 21:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başak Soysal ile Ali Balcının yönettiği Kırmızı Oda dizisinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı.

Deniz Gürlek ile Melek Seven’in yazdığı dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ardından yapılan ikinci testin ise negatif çıktığı belirtildi.

Setteki vaka sayısının 14’ü bulduğu konuşuluyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
İstanbul kazan, yayalar kepçe
Filiz Özkol
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Çıkma teklifi geri gelsin
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Çıkaramadığım ünlüler
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Açık havada yemek ziyafeti
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
18 Ekim haftasına astrolojik bakış: Tam yol ileri!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Fuar müthiş ulaşım kötü
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Genç görünmenin sırrı “Gözünüzde” saklı!
Yasemin Candemir
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kardeşlerim dizisinde Eren ailesine büyük sürpriz!