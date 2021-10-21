Kırmızı Oda dizisinden kötü haber!
OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisinden kötü bir haber geldi. Cuma akşamlarına damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinde koronavirüs şoku yaşandı.
21 Ekim 2021, Perşembe 21:20 Son Güncelleme:
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Başak Soysal ile Ali Balcının yönettiği Kırmızı Oda dizisinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı.
Deniz Gürlek ile Melek Seven’in yazdığı dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ardından yapılan ikinci testin ise negatif çıktığı belirtildi.
Setteki vaka sayısının 14’ü bulduğu konuşuluyor.