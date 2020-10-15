Kırmızı Oda dizisine bomba transfer! Survivor yıldızı Mert Öcal kadroya katıldı
TV8'in OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisine, sürpriz bir isim dahil oluyor. Survivor 2020'ye damga vuran yıldız isim, reyting rekorları kıran diziyle ekranlara dönecek.
15 Ekim 2020, Perşembe 11:00 Son Güncelleme:
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Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının final kararı almasıyla beraber Mert Öcal oyunculuğa geri döneceğinin ilk sinyallerini geçtiğimiz günlerde vermişti. Sosyal medya hesaplarından sık sık sevenlerine yeni projeleriyle ilgili tüyolar veren Mert Öcal’ın, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olacağı söylendi.
'Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek'
Mert Öcal'ın Kırmızı Oda'nın senaristlerinden Dilek Öksüz'le sosyal medyadan paylaşım yapması iddiaları güçlendirdi. Fenomen yarışmacı paylaşımında dizinin meşhur repliğiyle gönderme yaptı. Öcal, "Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek" ifadelerini kullandı.
Mert Öcal'ın Kırmızı Oda'nın senaristlerinden Dilek Öksüz'le sosyal medyadan paylaşım yapması, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olma iddialarını güçlendirdi.