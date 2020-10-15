Kırmızı Oda dizisine yeni hikayesiyle sürpriz bir isim daha dahil oldu
Gülseren Budayıcıoğlu kitaplarından uyarlanan dizilerden biri olan ve ilgiyle izlenen Kırmızı Oda farklı isimlerin anlattığı gerçek hikayelerle cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Kırmızı Oda'nın yeni bölümüne tanıdık bir isim daha dahil oluyor.
15 Ekim 2020, Perşembe 21:45 Son Güncelleme:
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Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna konuk oyuncu olarak usta oyuncu Deniz Hamzaoğlu katılıyor.
Çarpıcı hikayeleriyle olduğu kadar konuk oyuncularıyla da ilgi gören ‘Kırmızı Oda’ya yedinci bölümde dahil olan Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye’nin danışanı Akif karakterine hayat verecek. Bulduğu her şeyi yanından ayırmadığı çöp poşetinde taşıyan, takıntılarının esiri olmuş Akif karakteri, hikayesiyle ‘Kırmızı Oda’ izleyicilerinin yeni favorisi olacak.
Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı
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