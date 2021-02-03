Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna Pınar Deniz ve Gökhan Yıkılkan katılıyor

Kırmızı Oda'da bu hafta ekrana gelecek olan bölümde Nazlı olarak Pınar Deniz’i izleyeceksiniz. Recai karakterini ise Gökhan Yıkılkan canlandıracak.

Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı (Pınar Deniz) ve Recai’nin (Gökhan Yıkılkan) evliliklerine farklı bakış açıları Doktor Hanım’ı şaşırtırken, Nazlı, Doktor Hanım’dan evliliğini kurtarmasını isteyecek.

Pınar Deniz kimdir?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü.

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır. Bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır tutumları nedeniyle yer almaktan vazgeçti.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.