Kırmızı Oda’nın final bölümünde kliniğin sekreteri Tuna’nın düğününe Gülseren Budayıcıoğlu’da konuk oluyor. Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda’nın finalinde “Sizleri hüzünlendirdik, üzdük hatta ağlattık, hiç olmazsa bu hikayelerin sonunu mutlu bitirelim istedik. Gönüllerinize az da olsa dokunabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullanırken, dizinin neden final yaptığı ise merak konusu oldu…

KIRMIZI ODA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli eserinden uyarlanan ve gerçek yaşam hikayelerinden esinlenen Kırmızı Oda dizisi, 61. Bölümü ile 18 Şubat akşamı ekranlara veda ediyor. Binnur Kaya’nın Doktor Hanım’ı canlandırdığı dizide bugüne kadar sayısız ünlü isim konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Yılbaşından bu yana yeni bölümü yayınlanmayan dizide Erkan Petekkaya’nın canlandırdığı Delikanlı Sadi karakterinin çok sevilmesi nedeniyle senaryo yeniden değişmiş ve geçtiğimiz haftalarda dizinin yeni bölümleri yayınlanmaya başlamıştı. Ancak yapılan değişikliklerin dizinin istenilen reytinge ulaşılmasını sağlamaması nedeniyle Kırmızı Oda’nın final yaptığı konuşuluyor.

KIRMIZI ODA’NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE DÜĞÜN VAR!

Kırmızı Oda’nın final bölümü eğlenceli geçen bir düğün ile ekranlara geliyor. Dizide kliniğin sekreteri Tuna’nın (Gülçin Kültür) düğünü olurken, Kırmızı Oda dizisinin uyarlandığı Madalyonun İçi isimli eserin yazarı Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu da seyirciye sesleniyor. Budayıcıoğlu dizinin finalinde “Sizleri hüzünlendirdik, üzdük hatta ağlattık, hiç olmazsa bu hikayelerin sonunu mutlu bitirelim istedik. Gönüllerinize az da olsa dokunabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullanıyor.

BİNNUR KAYA’DAN VEDA PAYLAŞIMI

Dizinin başrol oyuncusu Binnur Kaya resmi Instagram hesabı üzerinden bir veda paylaşımında bulundu. Kaya, Kırmızı Oda dizisinin final fragmanını yayınladığı paylaşımında,

“Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle...” ifadelerini kullandı.

Dizinin takipçileri ise bu beklenmedik veda haberine birçok yorumda bulundu.