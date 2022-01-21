Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde bir psikiyatri kliniğine gelen danışanların gerçek hikayeleri ekranlara yansıtılıyor. Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, yayın saatinde başka bir programın olması, Kırmızı Oda neden yok? Final mi yaptı? ve Kırmızı Oda’nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? araştırmalarına neden oldu…

KIRMIZI ODA NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Kırmızı Oda dizisinin son bölümü 24 Aralık 2021 tarihinde yayınlanmıştı. O tarihten bu yana da dizinin hayranları yeni bölümü merakla bekliyor.

Birçok dizinin yeni yıl arasına girmesiyle verdikleri ara iki haftanın ardından sona erdi ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başladı. Normal şartlarda Kırmızı Oda'nın bu hafta 58. bölümü ile ekranlarda olması bekleniyordu. Ancak dizinin yayın saatinde O Ses Türkiye’nin final bölümü yayınlanacak. TV8’den Kırmızı Oda’nın neden olmadığına ve final yapıp yapmadığına ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak bu aksamanın bu haftaya özgü bir durum olduğu ve O Ses Türkiye yarışmasının final yapmasından dolayı olduğu konuşuluyor.

KIRMIZI ODA’NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde bulabilirsiniz.

21 OCAK 2022 TV8 YAYIN AKIŞI