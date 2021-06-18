Magazin Kırmızı Oda sezon finaliyle ekrana geliyor

Kırmızı Oda sezon finaliyle ekrana geliyor

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Kırmızı Oda sezon finaliyle ekrana geliyor

Kırmızı Oda isimli dizi bu akşam yayınlanacak 42. yeni bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı Oda’nın final bölümünde Erkan Petekkaya, diziye veda ediyor. Kırmız Oda’nın sezon finalinde Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar, Kırmızı Oda’ya konuk oyuncu olarak katılıyor. İşte Kırmızı Oda’nın sezon finaliyle alakalı detaylar.

18 Haziran 2021, Cuma 14:46 Son Güncelleme:
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 Dikkat çeken senaryosuyla belirli bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Kırmıza Oda 42. bölümüyle bu sezondaki macerasını tamamlıyor. Önümüzdeki sezon 43. yeni bölümüyle ekranlarda olacak Kırmızı Oda, bu akşam 20.00’de yayınlanacak yeni bölümüyle sezon finaline gidiyor.

KIRMIZI ODA’NIN SEZON FİNALİNDE SÜRPRİZ

Bu akşam sezon finali yapacak Kırmızı Oda’nın 42. Bölümünde oyuncu Merve Dizdar, yer alıyor. Dizdar’ın sezon finali bölümü için diziye konuk oyuncu olarak katılacağı belirtildi.

KIRMIZI ODA’YA ERKAN PETEKKAYA VEDA EDİYOR

Kırmızı Oda’da ‘Sadi’ karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda’nın sezon finalinde diziden ayrılıyor. Petekkaya, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Kırmızı Oda, dizisinden ayrılacağını belirtti.

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