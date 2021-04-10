Magazin Kırmızı Oda Vahit Karahanoğlu kimdir? Vahit Karahanoğlu'nun gerçek hikayesi nedir?

Kırmızı Oda Vahit Karahanoğlu kimdir? Vahit Karahanoğlu'nun gerçek hikayesi nedir?

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Kırmızı Oda Vahit Karahanoğlu kimdir? Vahit Karahanoğlu'nun gerçek hikayesi nedir?

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Kırmızı Oda farklı konuk ve farklı hikayeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Kırmızı Oda'ya yeni hikayesi ile dahil olan Uğur Yücel'in hayat verdiği Vahit Karahanoğlu kimdir? Vahit Karahanoğlu hikayesi nedir?

10 Nisan 2021, Cumartesi 00:26 Son Güncelleme:
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Cuma akşamları TV8'de yayınlanan başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda gerçek hikayeleri ekrana taşımaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış öykülerden esinlenerek televizyona aktarılan hikayelere bir yenisi eklendi. Bu hafta diziye hikayesiyle dahil olan Uğur Yücel'in canlandırdığı Vahit Karahanoğlu merak ediliyor. Kırmızı Oda Vahit Karahanoğlu kimdir? Kırmızı Oda Vahit Karahanoğlu'nun hikayesi nedir?

KIRMIZI ODA VAHİT KARAHANOĞLU KİMDİR?

Madalyonun İçi kitabında Nihal ve Zafer’in hikayesiyle birlikte Vahit Karahan’ın yaşamı “Binbir Gece Masalı” bölümünde anlatılıyor. “Binbir Gece Masalı” bölümleri kitapta 4 ayrı bölümde ele alınıyor. İlk bölümde Nihal ve Zafer’in çocukluklarından, ikinci bölümde ise Nihal ve Zafer'in evliliklerinden, üçüncü bölümde Zafer'in babasından ve son olarak iyileşme sürecinden bahsediliyor. Vahit Bey işte dördüncü bölümde okuyucunun karşısına çıkıyor. Çünkü Vahit Bey, Zafer’in babasıdır.

Vahit Bey, herkes tarafından sevilen ve takdir edilen nüfuslu bir adamdır. Zafer çocukluğundan itibaren aslında babasıyla içten içe bir üstünlük savaşına girmiştir. Zafer ve babasının arasında uzun yıllar boyunca aslında “kim daha iyi yarışı” olmuştur. Vahit Bey’in Zafer’in annesiyle evlenmeden önce Alman bir sevgilisi vardır. Ancak ailesinin baskıları sonucunda Zafer’in annesiyle evlenmek zorunda kalmıştır. Zafer’in kaderi de babasına benzer ve Almanya’da eğitim aldığı sırada aşık olduğu kadını babasının yüzünden terk eder. Zafer ve babasının arası bu olaydan sonra iyice açılır. Ancak yıllar sonra Zafer, babasının Alman sevgilisine miras olarak bir otel bıraktığını öğrenir. Bu mirasın şokunu üzerinden atlatamayan Zafer, babasının kendisini için bıraktığı günlükle yıllara meydan okuyan sırları öğrenir.

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