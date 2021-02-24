Kırmızı Oda yine gözyaşlarına boğacak! Kumru gerçeği açıklıyor

Cuma akşamlarının güçlü hikaye kurgusuyla sevilen dizilerinden Kırmızı Oda, yine çok konuşulacak bir bölümle evlerimize konuk olacak. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı da yayınlandı. Uzun zamandır hikayesiyle izleyiciyi etkisi altına alan Kumru evlendiği adam Şenol’dan gördüğü şiddete dayanamayıp üvey babası Servet’in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatıyor.

Nazlı, Doktor Hanım’ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım’la paylaşıyor.

Babasız büyümenin zorluğuyla baş etmiş Sadi, üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım’ı göz yaşlarına boğuyor.

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı...







