Yaşanmış hikâyeleri işlemesiyle rakiplerine fark atan 'Kırmızı Oda'da Binnur Kaya bir psikiyatristi, Doktor Hanım'ı canlandırıyor. 2. bölümde Meliha Sözen'in Alya karakteri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda 3. bölümde Meliha ve Mehmet'in hikayesinde derinlere inilecek. İşte Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 3. bölüm 1. fragmanı izle





Kırmızı Oda 3. bölüm 2. fragmanı izle





Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandırıyor. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler buluyor.