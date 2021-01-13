Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, yirminci bölümü ile 15 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek.

20. Bölüm Özeti:

‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım’ın verdiği ilaçlar sayesinde halüsinasyonlardan kurtulup gerçek yaşamla yüzleşir. Doktor Hanım, Doktor Ayşe’yi bu sefer kendisi ziyaret eder ve babasının ölümünden hissettiği suçluluk duygusunu, ardından aynı evi paylaştığı dayısıyla kurduğu güçlü bağı anlatır. Yavuz’un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım’ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye’nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

Kırmızı Oda 20. bölüm fragmanı





Kumru'nun gözyaşları

Yayınlanan yeni bölümünde Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Kumru'nun yaşadıkları sosyal medyaya damgasını vurdu.

Sevdiği adam tarafından, kumar borcu karşılığı bir başka adama para karşılığı satılan Kumru gözyaşlarıyla başına gelenleri anlatırken tüyleri diken diken etti.

Aslıhan Gürbüz kimdir?

Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veriyor. Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.





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