Kırmızı Oda 22. bölümde üzerinde gelinliği ile sokağa fırlayan ve hayalinde gördüğü Can’a koşan Boncuk, bir arabanın çarpmasıyla yere yığılmış ve sonrasında Doktor Hanım’ın kendisine doğru yürüdüğünü gören Boncuk, gerçekler ve hayaller arasında kalmış ve kafaları karıştırmıştı.

Boncuk’un bu yürek burkan sahnesi sırasında Şebnem Ferah’ın ‘Hoşçakal’ şarkısı ile izleyenler büyük bir üzüntüye boğulmuştu.

Veda paylaşımı yaptı

Burcu Biricik’in instagram sayfasından gelinlikli haliyle tüm ekip ve oyuncularla fotoğraflarını paylaşması, veda niteliğindeki sözleri, Kırmızı Oda'da Boncuk’un öldüğünü ve hikayesinin sona erdiğini düşündürmüştü.

Boncuk ortaya çıkıyor

Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanında Boncuk yeniden ortaya çıktı. Binnur Kaya’nın hayat verdiği Doktor Hanım’ın bir hastane odasına girdiği ve arkası dönük olarak oturan kişinin de Boncuk olduğu görüldü! Fragmanın ardından meraklar daha da artarken "Boncuk sağlığına kavuşabilecek mi" soruları gündeme geldi.





Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerinden esinlenilen Kırmızı Oda dizisinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor.





Kırmızı Oda 23. bölüm özeti

Doktor Hanım ailesi tarafından hastaneye yatırılan Boncuk’a (Burcu Biricik) sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir.

Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı (Pınar Deniz) ve Recai’nin (Gökhan Yıkılkan) evliliklerine farklı bakış açıları Doktor Hanım’ı şaşırtırken, Nazlı, Doktor Hanım’dan evliliğini kurtarmasını ister.

Kumru (Aslıhan Gürbüz), uğradığı tacizi annesine açtığında aldığı tepkiyi Doktor Hanım’la paylaşır.

Doktor Hanım’a güvenmeye başlayan Sadi (Erkan Petekkaya), panik atak krizlerinin nasıl başladığını ve başına gelen korkunç saldırıyı anlatır.

Meriç Aral Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

Meriç Aral’ın oynadığı Doktor Ayşe, klinikten ayrıldı. Doktor Hanım’ın engel olmak istemesine karşın Deniz’e aşık olan ve onun da Piraye ile aşk yaşadığını bilen Ayşe, daha fazla kalamayacağını anlayıp işinden ayrıldı.

Meriç Aral, karakterin kendisine kattıklarını şöyle özetledi:

“Hiç içe dönük bir karakter oynamamıştım daha önce. Çok enteresan geldi bana gerçekten. Farklı bir dinamiği ve zorluğu varmış. Sanırım Ayşe’den naifliği öğrendim. Aslında her karakterden bunu öğreniyorum ama sabır yine öğrendim. Bir de kendi kendine kalmanın dinginliğini öğrendim. Bu biraz kendimi denediğim bir şey oldu. Hakikaten pek alışkın olmadığım bir şeydi.”

Meriç Aral, dizideki karakterlerin insanlar üzerinde farkındalık yaratıp yaratmadığı ile ilgili bir soruya da “Oluyorsa bence harika bir şey. Bir şekilde insanların kendileriyle ilişki kurmalarına yarıyorsa, hangi şekilde olursa olsun bence bu harika bir şey. Şifa da belki orada zaten” diye konuştu.



