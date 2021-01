Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan yeni bölümünde Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Kumru'nun yaşadıkları sosyal medyaya damgasını vurdu.

Sevdiği adam tarafından, kumar borcu karşılığı bir başka adama para karşılığı satılan Kumru gözyaşlarıyla başına gelenleri anlatırken tüyleri diken diken etti.









Bir aşk uğruna evden kaçan Kumru'nun sevdiği adam tarafından satılması ve fuhuşa sürüklenmesi, Kumru'nun hikayesinin sadece bir parçası. Kumru'nun hikayesi haftaya dizinin yeni bölümünde de devam edecek.









Diziyi izleyenler Kumru'nun sevgilisi Yavuz'a tepki gösterirken Twitter'da paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

Alem yapan adamın aleminin bedelini eşi ödüyor...

Alkol alan adamın bedelini eşi ve çocuğu ödüyor...

Kumar oynayan adamın bedelini eşi ödüyor.....

Bu film deyip rahatlıcam ama bu film değil... Her an her yerde bunlar yaşanıyor...

Bu dizi sayesinde iki şeyi daha net anladım

1- Çocukluk travmaları ömür boyu bizimledir.

2-Bu ülkede kadın olmak çok zordur.

Sevmekten ve inanmaktan başka suçu olmayanların kaderi böyle olmamalı.

Ah kumru ah...

Başımıza ne geliyorsa karaktersiz insanlara inanmaktan, güvenmekten geliyor.

Çok güzel ama bir o kadar da acı bir cümle geçti orada, "İnsan nasıl yapar bunu sevdiğim dediği insana"









Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veriyor. Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.