Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, onbirinci bölümü ile 13 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek. Kırmızı Oda'da Meliha'nın hikayesi bitmişti ancak şimdi Meliha'nın kızı Melek'in hikayesi başladı. Dizinin kadrosuna oyuncu Sema Keçik de dahil oldu. Sema Keçik Selvi Akdoğan karakterine hayat verecek. Selvi Akdoğan ve Melek'in hikayesini dinleyeceğimiz Kırmızı Oda'nın 11. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Çocuk yaşta evlendirilmiş

Kırmızı Oda 11. bölüm özeti: ‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde Doktor Hanım; babasının ölümünden sonra gittikçe içe kapanıp yalnızlaşmış Alya’yla (Melisa Sözen) çözüm yolları arayışına girer. Selvi (Sema Keçik), anne (Özlem Turay) ve babası (Ruhi Sarı) tarafından daha çocuk yaştayken elli yaşındaki Rıza (Serhat Nalbantoğlu) ile evlendirildikten sonra neden evden çıkamadığını online terapide Doktor Hanım’a anlatır. Çalışmaya başladığı gazinonun şaşalı yaşamına kısa sürede kapılmış Melek (Nilsu Yılmaz), Doktor Hanım’dan annesi hakkında gerçekleri öğrenir. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki yakınlaşma ise Doktor Ayşe’ye duygularını sorgulatır.

Kırmızı Oda 11. bölüm fragmanları







