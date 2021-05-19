Doktor ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bir hikayesi ile olay yaratan Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayınlandı.

Vahit’in Mitra ile birlikte yaşadığı ama herkesten de büyük bir sır gibi sakladığı aşk öyküsünü anlatmaya başlaması üzerine Doktor Hanım Vahit’in neden Mitra’yı terk ettiğini anlamaya başlar. Aynı zamanda Vahit babası ile aynı hastalığa yakalanmıştır. Ve babasının annesine ve kendisine yaşattığı travmayı anlatmaya başlar.

Diğer yandan ise Nihal kendini daha fazla keşfetmeye başlar. Yaptığı iyiliklerle ve insanların hayatlarına dokunmaya devam ettikçe kendisini daha iyi hisseder. Zafer’le ilişkilerinin nasıl devam edeceğine ise Doktor Hanım’la birlikte karar vereceklerdir. Bu arada Sadi de geçmişte Cemre’nin ölümünün üzerine Abdullah ve adamlarından intikam almak için plan yapar. Miço ile yaptıkları bu planı Doktor Hanımla paylaşır.

Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayında!

Kırmızı Oda 38. bölüm özeti

Sadi Doktor Hanımla yaşayamadığı çocukluğunu konuşur ve adeta tüm o yaşanmamışlıkların yarattığı eksiklikleri bir anda döküverir. Bu arada Miço Mehmet ortaya çıkar. Eski yaşantısıyla en önemli bağı olan Miço’nun geldiğini duyan Sadi bir anda donup kalır. Diğer yandan Zafer de seansta Şehrazat’la tanıştığını paylaşır. Doktor Hanımsa bu tanışmayı büyük bir şaşkınlıkla dinler.

İşte Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı



