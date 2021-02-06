Kırmızı Oda Sadi'nin hayat hikayesi dikkat çekti. Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren oyuncu Erkan Petekkaya'nın performansı da izleyenlerin beğenisini topladı. Kalp krizi geçirdiğini sanan ve ölüm korkusu yaşayan Sadi karakterine panik atak teşhisi konulurken, Sadi'nin çocukluğunda yaşadıkları da merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda Sadi kimdir? İşte, Kırmızı Oda Sadi'nin hayat hikayesi.

Kırmızı Oda Sadi, dizinin son bölümüne damga vurdu. Geçtiğimiz hafta hikayesi ile diziye dahil olan Sadi, karanlık işlerle uğraşan korkusuz görünümlü tipi canlandırsa da, üç kızının kimsesiz kalmasından dolayı bir o kadar da ölüm kaygısı yaşayan bir karakter olarak ekranlara geliyor. Kalbinde sağlık sorunu olmayan Sadi, panik atak belirtileri taşıyor.

Kırmızı Oda Sadi'nin hastalığı

Sadi karakterinin hastalığı panik atak olarak ifade ediliyor. Panik atak; tekrarlayan, aniden ortaya çıkan ve bireyin kontrol edemeyeceğini düşündüğü yoğun sıkıntı veya korku, dehşet nöbetleri olarak adlandırılabilir.

Panik atak hafif düzeyde başlar, daha sonra şiddetlenerek seyreder. Kişi aslında kendi düşünceleri ile panik atağının şiddetini yükseltir.

2 yıldır hastanelere giderek kalp elektrosu çektiren Sadi karakterinin tedavi süreci ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya kimdir?

Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteri başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.

2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.