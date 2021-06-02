Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Kırmızı Oda 40. bölümü ile 4 Haziran Cuma akşamı TV8’de olacak.

Mitra (Melisa Aslı Pamuk) Zafer’in aşık olduğu Vahit’in oğlu olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Doktor Hanım çaresizlik içindeki Mitra için bir çözüm arar.

Zafer (Yiğit Özşener), Mitra’nın kendisini restoranda bırakıp gitmesine hayıflanıp suçu kendinde ararken, babası Vahit’in (Uğur Yücel) Doktor Hanım’a yazdığı duygu yüklü veda mektubunu da ona teslim eder.

Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile ilişkilerinden ötürü Hamdi ile arası bozulunca yeniden sokaklara döndüğünü Doktor Hanım’la paylaşırken, Sadi’nin hayatında Miço ile ilgili beklenmedik bir gelişme meydana gelir.

Kırmızı Oda 39. bölümde neler oldu?

Nurcihan (Itır Esen), Doktor Hanım'ı ziyaretinde Vahit (Uğur Yücel) ve Zafer'deki (Yiğit Özşener) olumlu değişimlerden hayretle söz ederken, kendi yüklerinden kurtulma istediği, Nurcihan'ı çocukluk yıllarına götürür. Vahit ise Nurcihan'la evliliğinin ilk zamanlarında yaptığı bir hatayı üzülerek dile getirir.

Mitra (Melisa Aslı Pamuk), Paris'te bulunduğu yıllarda erkek arkadaşı Yasin tarafından istismara maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatır.

Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile yeniden karşılaşmalarından sonra beraber eski mutlu günlerinde dönmek için gösterdiği çabayı Doktor Hanım'la paylaşır. Miço ile yüzleşmesini açıkladığında ise Doktor Hanım oldukça şaşırır.