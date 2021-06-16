Delikanlı Sadi rolüyle Kırmızı Oda'da boy gösteren Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda 42. Bölüm fragmanında yer almadı. Fragmanı izleyen diziseverler Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok, Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı, Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca yeni bölüm fragmanında, Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben rolüyle Merve Dizdar'ın dizide yer alması da dikkat çekti.

SADİ YENİ BÖLÜMDE YOK MU?

Uzun süredir Kırmızı Oda'da terapi gören ve dizideki en önemli karakterlerden biri haline gelen Delikanlı Sadi yeni bölüm fragmanında yer almadı. Bunun üzerine Sadi'nin diziden çıkmış olma ihtimali değerlendirildi. Ancak Vahit'in ölümü ile Zafer ve Şehrazat'ın hikayesinin bu bölümde önemli bir yer tutması, fragmanda bu hikayenin tercih edilebileceğini düşündürdü. Yeni bölüme dair ikinci fragman geldiğinde Sadi'nin dizideki durumu açıklık kazanacak.

KIRMIZI ODA SADİ KİMDİR?

Delikanlı Sadi, panik atak hastası bir mafya babası olarak Manolya Psikiyatri Merkezi'nde terapi görmektedir. Manolya Hanım'la konuştukça çocukluk travmalarını gün yüzüne çıkaran ve onlarla yüzleştikçe iyileşen, hayat hikayesiyle Manolya Hanım'ı derinden etkileyen karakterlerden biridir.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğan Erkan Petekkaya aslen Diyarbakırlıdır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görmüş, 1993 yılında devlet tiyatrolarındaki kadrolu oyuncular arasına girmiştir. 1994 yılında televizyon dünyasına adım atmış, 1998 yılında Güzel Günler, 1999 yılında Aynalı Tahir dizileriyle kamer karşısına geçmiştir.