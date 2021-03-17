Magazin Kırmızı Oda'nın Kumru'su herkesin merak ettiği olayı anlattı

Kırmızı Oda'nın Kumru'su herkesin merak ettiği olayı anlattı

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Kırmızı Oda'nın Kumru'su herkesin merak ettiği olayı anlattı

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini anlattığı kitabından uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, yirmi dokuzuncu bölümü ile 19 Mart Cuma akşamı TV8’de olacak.

17 Mart 2021, Çarşamba 22:06 Son Güncelleme:
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Cuma akşamları tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam eden Kırmızı Oda dizisi, her hafta hayranlarına farklı duyguları bir arada yaşatıyor. 

Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Aslıhan Gürbüz, Kumru karakteri ile fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Kırmızı Oda dizisine 17. bölümde katılan ünlü oyuncu, şimdiye kadar tam 12 bölümde yer aldı. Dizide Kumru’nun hikayesi 29. yeni bölümde de devam edecek. Gürbüz, yine izleyicilere farklı duygular yaşatacak.

Kırmızı Oda 29. bölüm özeti

İşte tüm detaylar ve fragman: Kumru (Aslıhan Gürbüz), Fahri’nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım’a anlatırken; Fahri’nin söylediği sözler ise Kumru’yu çok şaşırtır.

Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım’ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder.

Haluk, Nazlı’daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet’le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanım’la paylaşır.

Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı


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