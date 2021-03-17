Cuma akşamları tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam eden Kırmızı Oda dizisi, her hafta hayranlarına farklı duyguları bir arada yaşatıyor.

Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Aslıhan Gürbüz, Kumru karakteri ile fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Kırmızı Oda dizisine 17. bölümde katılan ünlü oyuncu, şimdiye kadar tam 12 bölümde yer aldı. Dizide Kumru’nun hikayesi 29. yeni bölümde de devam edecek. Gürbüz, yine izleyicilere farklı duygular yaşatacak.

İşte tüm detaylar ve fragman: Kumru (Aslıhan Gürbüz), Fahri’nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım’a anlatırken; Fahri’nin söylediği sözler ise Kumru’yu çok şaşırtır.

Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım’ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder.

Haluk, Nazlı’daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet’le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanım’la paylaşır.

Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı



