Kırmızı Oda'nın Piraye'si Tülin Özen: Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!
‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına konuk olan oyuncu Tülin Özen ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti. Kırmızı Oda dizisinde rol alan Tülin Özen İstanbul'a ilk geldiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlattı.
25 Ekim 2020, Pazar 13:08 Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Piraye karakteriyle sosyal medyanın ilgisini çeken Tülin Özen, ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına konuk oldu. İzmir'den İstanbul'a geldiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlatan Özen açıklamasıyla da herkesi şaşırttı.
Özen açıklamasında "İzmir’den İstanbul’a gelince şok oldum. Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış" dedi.
‘Ne kadar seksi, ne kadar erotik bir insandı’
Özen kendisine sorulan başka bir soruya ise "Kendi cenazeme reklam almayı hayal ediyorum. Öykü Karayel’e cenazemde konuşma yapma görevini verdim; ağlayarak ‘Ne kadar seksi, ne kadar erotik bir insandı’ diyecek" dedi.
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