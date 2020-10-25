Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Piraye karakteriyle sosyal medyanın ilgisini çeken Tülin Özen, ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına konuk oldu. İzmir'den İstanbul'a geldiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlatan Özen açıklamasıyla da herkesi şaşırttı.

Özen açıklamasında "İzmir’den İstanbul’a gelince şok oldum. Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış" dedi.

‘Ne kadar seksi, ne kadar erotik bir insandı’

Özen kendisine sorulan başka bir soruya ise "Kendi cenazeme reklam almayı hayal ediyorum. Öykü Karayel’e cenazemde konuşma yapma görevini verdim; ağlayarak ‘Ne kadar seksi, ne kadar erotik bir insandı’ diyecek" dedi.







