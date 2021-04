TV8 ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi, ses getiren yeni hikayeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı diziye farklı hikayeleriyle yeni oyuncular gelmeye devam ediyor. Usta oyuncu Uğur Yücel ve Itır Esen'in ardından Melisa Aslı Pamuk da diziye katıldı.

Melisa Aslı Pamuk'un canlandırdığı Şehrazat, başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk yıllarında yaşadığı travmalarının ekrana getirileceği bir karakter.

Peki, Kırmızı Oda'nın Şehrazat'ı Melisa Aslı Pamuk kimdir? İşte, Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler...

ŞEHRAZAT KİMDİR?

30-35 yaşlarında oldukça çekici ve güzel bir kadın olan Şehrazat, kanun sanatçısıdır. Annesi İranlı babası Türk'tür. Baba hasreti çeker ve çocukluğundan beri baba figürü hayaliyle büyümüştür. En çok ihtiyacı olan şey ise güvendir ve Şehrazat bu güveni Vahit'ten alacak.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde doğan Melisa Aslı Pamuk, 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali 3 Haziran 2011 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir.

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayımlanan ''Dat Zit Wel Snor'' adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri almış ve Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir GSM reklamında oynamasıyla başlamıştır. Daha sonra 3. sezonunda olan ''Yer Gök Aşk'' adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiş ve aynı yıl ''G.D.O. KaraKedi'' adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİ

Ayrıca Melisa Aslı Pamuk, 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamış ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur.

1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. 2011 Türkiye Güzeli olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

MELİSA ASLI PAMUK'UN ROL ALDIĞI DİZİLER

Kara Sevda

Çarpışma

Yeni Hayat

Ulan İstanbul

Her Sevda Bir Veda

Kurt Seyit ve Şura

Yer Gök Aşk