Magazin Kırmızı Oda'nın Süreyya'sı Cemre Melis Çınar sevilen dizide oynayacak

Kırmızı Oda'nın Süreyya'sı Cemre Melis Çınar sevilen dizide oynayacak

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Kırmızı Oda'nın Süreyya'sı Cemre Melis Çınar sevilen dizide oynayacak

Kırmızı Oda'a Melisa Sözen'in hayat verdiği Alya'nın annesi Süreyya'yı canlandıran Cemre Melis Çınar çok sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu, TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisinde Fadime karakterini canlandıracak.

24 Mart 2021, Çarşamba 23:26 Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'da Süreyya karakteri ile ekranda fırtına gibi esen Cemre Melis Çınar, 22. bölümden itibaren Fadime karakteri ile Gönül Dağı dizisinde oyunculuğunu sergileyecek. Cemre Melis Çınar, bu sezon ilk olarak Kırmızı Oda isimli dizide Süreyya karakterine hayat vermişti. Oyuncu sonrasında ise Fox TV’de yayınlanan Kefaret dizisinde Berna karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Dizi hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, “Hayatın lunapark gibi olduğuna inanıyorum. Gönül Dağı da izleyicisine bu hissi yaşatıyor” açıklamasını yaptı. 

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