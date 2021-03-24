Kırmızı Oda'da Süreyya karakteri ile ekranda fırtına gibi esen Cemre Melis Çınar, 22. bölümden itibaren Fadime karakteri ile Gönül Dağı dizisinde oyunculuğunu sergileyecek. Cemre Melis Çınar, bu sezon ilk olarak Kırmızı Oda isimli dizide Süreyya karakterine hayat vermişti. Oyuncu sonrasında ise Fox TV’de yayınlanan Kefaret dizisinde Berna karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Dizi hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, “Hayatın lunapark gibi olduğuna inanıyorum. Gönül Dağı da izleyicisine bu hissi yaşatıyor” açıklamasını yaptı.