Magazin Kırmızı Oda’nın yeni sezonu ne zaman, saat kaçta başlayacak Kırmızı Oda'nın yeni sezon kadrosuna flaş transfer!
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Kırmızı Oda’nın yeni sezonu ne zaman, saat kaçta başlayacak Kırmızı Oda'nın yeni sezon kadrosuna flaş transfer!

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Kırmızı Oda’nın yeni sezonu ne zaman, saat kaçta başlayacak Kırmızı Oda'nın yeni sezon kadrosuna flaş transfer!

Kırmızı Oda, gerek konusunun gerçek yaşam hikayelerinden uyarlanmış olması, gerekse oyuncularının başarılı performanslarıyla geçtiğimiz sezona damga vuran projelerden biri olmuştu. Yeni sezon hazırlıkları tamamlanan dizi Cuma akşamları ekranlardaki yerine geri dönüyor. Üstelik Kırmızı Oda’da 2. sezon kadrosunda sürpriz isimler de yer alıyor.

17 Eylül 2021, Cuma 16:55 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da yeni sezon heyecanı sürüyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabından uyarlanan dizide, danışanları canlandıran karakterler hikayesini tamamlamasının ardından diziden ayrılıyordu. Kırmızı Oda’nın yeni sezon fragmanında da birçok başarılı oyuncunun kadroya dahil olduğu görülüyor.

KIRMIZI ODA’NIN YENİ SEZONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kırmızı Oda’nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TV8’in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, 17 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de yeni sezon ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

KIRMIZI ODA'NIN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinde, oyuncu kadrosu pek programdan farklı olarak devamlı değişiyor. Psikiyatri kliniğine gelen danışanları canlandıran başarılı oyuncular hikayelerini tamamlamalarının ardından diziye veda ediyor.

Geçtiğimiz sezon Burcu Biricik, Emre Kınay, Erkan Petekkaya ve Melisa Sözen ve Celil Nalçakan gibi ünlü isimler, Kırmızı Oda’nın oyuncu kadrosunda yer almıştı.

Kırmızı Oda’nın 2. sezon oyuncularının arasında ise, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın, İlayda Alişan, Başak Daşman’ın yanı sıra, geçtiğimiz sezon Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat ceren Merve Dizdar’ın olduğu görülüyor.  

 

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