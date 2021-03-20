TV8 ekranlarında izleyicilerle Cuma akşamları buluşmakta olan Kırmızı Oda dizisine yeni hikayeleriyle yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizide Kumru karakteri ile izlediğim Aslıhan Gürbüz ve Fahri olarak izlediğiniz Bülent Seyran diziye veda etti.

Bu defa Kırmızı Oda’nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar katılıyor. ‘Kırmızı Oda’ya otuzuncu bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer’in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım’da ararken, Zafer’in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım’ı çok şaşırtacak.

Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı







