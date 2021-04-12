'Kırmızı Oda'ya Itır Esen de dahil oldu
'Kırmızı Oda'nın kadrosuna Uğur Yücel'in ardından bir usta oyuncu daha katıldı. Türk tiyatrosunun sevilen oyuncularından Itır Esen, dizide Zafer'in hayran olduğu annesini canlandıracak.
12 Nisan 2021, Pazartesi 16:39 Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda, yeni hikayeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği diziye birbirinden kıymetli oyuncular da dahil oluyor. Yiğit Özşener, Esra Ronabar ve usta oyuncu Uğur Yücel'in ardından Itır Esen de diziye dahil oluyor.
ZAFER'İN ANNESİNİ OYNAYACAK
Otuz üçüncü bölümde diziye dahil olacak olan Itır Esen; Vahit'in eşi, Zafer'in annesi Nurcihan karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.