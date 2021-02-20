Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’, TV8’de ekrana gelen yirmi beşinci bölümüyle Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde birinci olarak tüm kategorilerde yine zirvedeki yerini korudu.

‘Kırmızı Oda’nın yayınlanan son bölümünde; düğününde Kumru’nun (Aslıhan Gürbüz) kuşağını üvey babası Servet’in bağlaması Doktor Hanım’ın yüreğini paramparça ederken, trajik hikayesi ile Kumru, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nazlı (Pınar Deniz), Haluk’la yaşadığı ilişkiden sonra Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğinin son bulmasına isyan ederken; Doktor Hanım, Nazlı’nın sevdiklerini kaybetmesine kaygılarının neden olduğunu anladı.

Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesi ve kendisine eziyet eden ağabeylerinin evinde geçirdiği günleri anlattıkça, Doktor Hanım, Sadi’nin rahatsızlığıyla ilgili detayları çözmeye başladı. Sadi ve kız kardeşi Seda’nın sevgi dolu ilişkisi ise izleyiciyi yürekten etkiledi.

İşte dizi ile ilgili Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları: