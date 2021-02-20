Magazin Kırmızı Oda'ya Kumru'nun düğünü damgasını vurdu

Kırmızı Oda'ya Kumru'nun düğünü damgasını vurdu

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Kırmızı Oda'ya Kumru'nun düğünü damgasını vurdu

Cuma akşamlarının reytinglerde birinciliği kimseye kaptırmayan dizisi Kırmızı Oda gerçek hayat hikayeleriyle yine çok konuşuldu. Nazlı, Sadi ve Kumru'nun hikayeleri sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

20 Şubat 2021, Cumartesi 20:23 Son Güncelleme:
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Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’, TV8’de ekrana gelen yirmi beşinci bölümüyle Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde birinci olarak tüm kategorilerde yine zirvedeki yerini korudu.

‘Kırmızı Oda’nın yayınlanan son bölümünde; düğününde Kumru’nun (Aslıhan Gürbüz) kuşağını üvey babası Servet’in bağlaması Doktor Hanım’ın yüreğini paramparça ederken, trajik hikayesi ile Kumru, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nazlı (Pınar Deniz), Haluk’la yaşadığı ilişkiden sonra Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğinin son bulmasına isyan ederken; Doktor Hanım, Nazlı’nın sevdiklerini kaybetmesine kaygılarının neden olduğunu anladı.

Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesi ve kendisine eziyet eden ağabeylerinin evinde geçirdiği günleri anlattıkça, Doktor Hanım, Sadi’nin rahatsızlığıyla ilgili detayları çözmeye başladı. Sadi ve kız kardeşi Seda’nın sevgi dolu ilişkisi ise izleyiciyi yürekten etkiledi.

İşte dizi ile ilgili Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları:

  • “El kadar çocuktum annem bunları nerden biliyorsun demedi”
  • Nefret, üzüntü, sevinç hepsini bir arada yaşadım
  • Hiç okula gitmemiş Sadi insanlık dersi veriyor
  • Yürü be nazlımmmm yapman gereken en doğru hareket buydu
  • Korku filmi gibi.. Koruyamadık, koruyamıyoruz kız çocuklarımızı... 
  • Çocuk istismarı ömür boyu insanlığa bir gölge düşürür.
  • Bir hikâyede hem en masum olup, hemde en çok suçlanan olmak nasıl bir kader kumru 

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