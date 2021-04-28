Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda’nın kadrosuna başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk dahil olmuştu.

Birbirinden ilginç gerçek hayat hikayelerinin işlendiği Kırmızı Oda'da bu defa çok eşli bir karakterin hayat hikayesi işlenecek.

Pamuk'un flashback sahnelerinde babasını Cem Uçan canlandıracak.

İran asıllı bir karaktere hayat veren Cem Uçan'ın iki eşinden birine de Taires Farzan hayat verecek.

İran devrimi sonrasında 6 yaşındayken Türkiye'ye gelen Taies Farzan, Tahranlı bir Türk oyuncu. 2000 yılına İranlı yönetmen Daryush Shokof ile tanıştı. Shokof'un 'Tenussian Vacuvasco' ve 'Breathful' adlı 2 filminde rol aldı. Yine 2013 yılında vizyona giren yönetmenliğini Ben Affleck'in yaptığı dramatik gerilim filmi olan 'Argo'da canlandırdığı orta sınıf İranlı bir kadın rolüyle kendinden söz ettirmişti.

Cem Uçan, 12 Ağustos 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 2012 yılında Acayip Hikayeler dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Uçan, 2014 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile adını duyurdu. "Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam", "Küçük Kıyamet", "Nizama Adanmış Ruhlar", "Kurt Kanunu", "Sungurlar" gibi yapımlarda rol alan Cem Uçan, başrolünü Engin Altan Düzyatan’ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Aliyar karakterine hayat verdi. 2018 yılında "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" ve "Kardeşim İçin Der'a" filmlerinde yer alan Cem Uçan, Deliler Fatih’in Fermanı filminde Gökkurt karakterini canlandırmıştı. Başarılı oyuncu Payitaht Abdülhamid dizisinde de Ahmet Celalettin Paşa karakterine hayat verdi.

Mitra’nın hayatı

Melisa Aslı Pamuk, 'Mitra Şerifi' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra’nın hayatı; Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul dörtgeninde geçmiştir. Felsefe eğitimi alırken aynı zamanda konservatuvara devam eden Mitra, pek çok özelliğinin yanında profesyonel olarak kanun çalmaktadır.

Mitra’nın kliniğe gelmesiyle gelişen olaylar Doktor Hanım’ı olduğu kadar izleyiciyi de derinden etkileyecek ve hikayesindeki gizem çözüldükçe sakladığı büyük sır izleyicide şaşkınlık yaratacak.

Kırmızı Oda 35. bölüm fragmanı



