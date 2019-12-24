Kırmızı ojeyle yapabileceğin 10 manikür önerisi
Son zamanlarda en çok moda olan manikür türü nude, yani doğal renkli ojelerle yapılan manikür. Ancak kırmızı tırnakların modası hiçbir zaman geçmiyor. Yılbaşı partisi yaklaşıyor ve farklı görünmek mi istiyorsun?Yeni manikür stilleri sayesinde nude renklerin pabucu dama atılıyor. İşte kırmızı ojeyi yeniden favoriniz yapacak 10 manikür önerisi.
Yıllar geçse de kırmızının modası bir türlü geçmiyor. Son dönemlerde nude renkli ojeler popüler olsa da, yeni manikür stilleri sayesinde kırmızı ojeler yeniden favorin olmaya hazır. Eğer kırmızı ojeden sıkıldığını düşünüyorsan bir daha düşün! Çünkü her tondaki kırmızı ojeyle yapacağın bu manikür stilleri sayesinde tarzına hava katacaksın. Her ne kadar yılbaşı partisi için kırmızı oje sürmeyi düşünsen de, kırmızının sadece o güne özel olmadığını aklından çıkarma.
1-Kırmızının 50 tonu
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Hepimiz tırnaklarınızı yaptırmanın en kötü yanı bir gölge seçmek olduğunu biliyoruz, bu tarz sadece bir renkle sınırlı kalmanız gerekmediği anlamına geliyor.
2-Yarım manikür
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Biraz fazla cesur olabilir, ancak o kadar farklı ki kırmızının derinliklerine dalmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.
3-Yakut
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Sivri tırnaklar vazgeçilmezinse neden yakut tonlarını denemiyorsun?
4-Ateş seni çağırıyor
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Ateşli bir görünüm elde etmek için neden alevli tırnaklardan yararlanmıyorsun?
5-Tırnakların tuval olsun
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Bu karmaşık tasarımı kendin yapman imkansız olabilir, ancak kesinlikle manikürcüden randevu almaya değer.
6-Ekose
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Oduncu gömleklerine hayransanız, bu stil tam sana göre! Eline kahveni alıp şöminenin önünde ısınmaya başlayabilirsin.
7-Trafik ışıkları
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Şeffaf akrilikler, 2019 yazının en büyük trendlerinden biri oldu. Klasik kırmızının yükselişini sağlayan bu stili sen de denemelisin.
8-Sokak sanatı
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Keith Haring'den ilham alan tırnaklar sadece kültürel değil, aynı zamanda sevimli.
9-Farklı bir şekil
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Tabut şekilli ve oval tırnaklardan sıkıldın mı? O halde seni böyle alalım. Bundan sonra tırnaklarımızı çapraz olarak keseceksin.
10-Neon kırmızı
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Neon renkler her zaman göz alıcı olmuştur. Bunu neden kırmızı tonlarında denemiyorsun? İşte sana güzel bir tavsiye; En kısa zamanda neon renklere yatırım yapmaya başla.