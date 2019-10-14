Kırmızı pancar nasıl tüketilir? Kırmızı pancarın faydaları neler?

Az kalori çok besin

Pancar etkileyici bir besin profiline sahip. Kalorisi düşük ancak vitamin ve mineral açısından zengin bir sebze olan kırımızı pancar, hemen hemen tüm vitamin ve mineralleri bünyesinde barındırır.

Pancarlar ayrıca, sağlık açısından birçok faydası olan bitki bileşikleri olan inorganik nitratlar ve pigmentler içerir.

Tansiyonu kontrol altında tutar

Kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme gibi kalp hastalıkları dünya çapında ölümlerin önde gelen nedenlerinden. Yüksek tansiyon, bu durumların gelişmesinde en önemli risk faktörlerinden biridir. Araştırmalar, pancarların sadece birkaç saatlik bir sürede kan basıncını düşürdüğünü göstermiştir

Pancarda kan basıncı düşürücü etkiye sahip yüksek konsantrasyonda nitratlar bulunur. Bu kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç riskini azaltabilir.

Atletik Performansı Artırabilir

Bazı çalışmalar kırmızı pancarın atletik performansı artırabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, pancar sporcular tarafından sıklıkla kullanılır.Nitratlar, hücrelerinizde enerji üretmekten sorumlu olan mitokondrinin etkinliğini artırarak fiziksel performansı etkiliyor. Etkilerini üst seviyeye çıkarmak için antrenmandan 2-3 saat önce tüketilmelidir.

Sindirimi düzenler

Lif sağlıklı bir diyetin önemli bir bileşenidir. 1 fincan pancarda 3.4 gram lif bulunur. Lif sindirimi düzenler bağırsaktaki iyi bakterileri besler. Pancar, sindirim sağlığı için yararlı olan ve aynı zamanda bazı kronik sağlık durumları riskini azaltan iyi bir lif kaynağıdır.

Beyin sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir

Pancardaki nitratlar, kan damarlarının genişlemesini sağlayarak, beyne kan akışını artırır. Pancarlar, beyine kan akışını artırmaya, bilişsel işlevi arttırmaya ve bunama riskini azaltmaya yardımcı olabilecek nitratlar içerir.

Bazı kanserleri önleyici özelliklere sahip

İzole insan hücrelerinde ve deney farelerinde yapılan çalışmalar pancardaki pigmentlerin kanser hücrelerinin büyümesini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Pancar, yüksek bir su ve düşük kalorili içeriğe sahiptir. Bu özelliklerin her ikisi de kilo kaybı için faydalıdır.

Diyetinize daha fazla pancar eklemenin bazı lezzetli ve ilginç yolları:

Pancar Salatası: Rendelenmiş pancar, lahana salatası için lezzetli ve renkli bir katkı sağlar.

Pancar sosu: Yoğurt ile harmanlanmış pancarlar lezzetli ve sağlıklı bir sos oluşturur.

Pancar suyu: Taze pancar suyu en iyisidir, çünkü satın alınan meyve suyu ilave şekerlerde yüksek olabilir ve sadece az miktarda pancar içerebilir.

Pancar yaprakları: Pancar yaprakları ıspanak gibi pişirilebilir. Bu yüzden pancar yapraklarını atmayın.

Kırmızı pancar turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 kilo kırmızı pancar

5-6 diş orta boy sarımsak

1.5 su bardağı (300 mL) sirke

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

Hazırlanışı

Yıkadığınız pancarları düdüklü tencerede 10 dakika pişirin. Daha sonra suyunu süzerek kabuklarını soyabilirsiniz.

Pancarları ufak parçalar halinde kesin ve turşu kuracağınız, temiz kavanozlara yerleştirin. Sarımsakları havanda tuzla birlikte ezin ve kavanozlara koyun.

Pancarların haşlama suyuna 1.5 su bardağı sirke, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı da tuz ilave ederek kavanozlara dökün. Birkaç gün oda sıcaklığında beklettikten sonra pancar turşusu tüketime hazırdır.