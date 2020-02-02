Kırmızı, pembe ve siyahtan oluşan bir koleksiyon...

Sevdiğiniz herşeye duyduğunuz aşkı kutladığınız Sevgililer Günü için Victoria’s Secret’ın kırmızı-pembe-siyahtan oluşan, şık görüntüye sahip, ışıltılı şeritler, özel danteller ve ikonik pembe çizgi detaylı iç giyim koleksiyonuyla mutluluğunuzu daha da arttırırken; ister kendinize ister sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.

Victoria's Secret Hakkında:

Victoria's Secret, iç giyim ve güzellik ürünleri konusunda lider bir marka olarak modadan ilham alan modern koleksiyonları, prestijli parfüm ve kozmetikleri, tanınmış süper modelleri ile alanındaki öncülüğünü sürdürüyor. Lbrands grubuna dahil olan Victoria's Secret markasının dünyada 1500'den fazla iç çamaşırı ve güzellik mağazası olup hızla büyümeye devam etmekte.



