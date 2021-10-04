Kiron-Algenib kavuşumu yeni kapılar açıyor

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, hareketli bir haftaya giriyoruz. Geçen haftanın son akşamı kesinleşen Güneş-Kiron karşıtlığının etkileriyle başlıyoruz haftaya. Haftanın ilk günü Merkür-Jüpiter uyumunun kesinleşmesine, üçüncü günü Terazi yeniayına şahit olacağız. Hafta ortasından sonra Venüs Yay burcuna geçiyor ve Güney Ay Düğümü ile kavuşmaya yaklaşıyor. Hafta sonuna doğru Güneş-Mars kavuşumu gerçekleşiyor ve Merkür de haftanın son günü bu kavuşuma katılıyor.

Havlularımızı sık yıkayalım

Terazi burcunda gerçekleşecek bu üçlü kavuşum, yine hava elementinden olan Kova burcunda seyreden Satürn ve Jüpiter'in de etkisiyle hava elementi baskınlığına yol açıyor. Venüs ve Ay ateş elementinden olan Yay burcunda seyredeceğinden ve diğer elementlerle ilişkili burçlarda da göstergeler olduğundan etkiyi hafif hissedeceğiz, yine de nem kaynaklı sorunlara dikkat etmek gerekecek.

Mantar ve sinsi enfeksiyonlar nem kaynaklı sorunların başında gelir. Özellikle kol altı, kasık, göğüs bölgesi, karın bölgesindeki kıvrım bölgeleri nemli kaldığında mantar ve mikrop üremesine çok yatkın olur. Hafta boyunca bu bölgeleri günde en az 2 kez silmeyi öneriyoruz. Deri kıvrımları kendiliğinden nemlenen bölgelerdir, buralarda üreyen mikroplar vücut direnci kırıklığında kana da karışabilir. Havlular da mikrop üremesine çok açıktır. Birkaç kişinin kullandığı el ve yüz havluları hemen kuruyamaz, nemden hoşlanan mikroplar havluda üremeye başlar, tekrar kullanıldığında hayal edemeyeceğimiz sayıda mikrobu bize bulaştırır. Banyo havluları da yıkamadan tekrar kullanıldığında tüm vücudumuza mikrop bulaştırır. Bu nedenle özellikle bu dönemde el ve yüz havlularını sık sık, örneğin iki günde bir, banyo havlularını her kullanımdan sonra yıkamak gerekir.

Kiron Algenib yıldızı ile kavuşumda

Güneş ve Mars asteroit Kiron ile karşıtlık yapıyor, karşıt açı yeniayda da aktif olacak. Kiron hayatımızda yeni kapılar açan kriz dönemleriyle ilişkilidir. Geçmiş yaralar, sinsi bekleyen hastalıklar ortaya çıkarak şifalanır. Yalnızca şifalanmakla da kalmaz, başkalarına şifa yolunu gösterebilecek biri olmamızı sağlar. Kiron'un açıları yaraların ne ile ilgili olduğu konusunda fikir verir. Az çok hepimizin payını alacağı karşıtlık en çok Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının 10 derecesine yakın göstergeleri olanları daha yakından etkileyecek.

Güneş genel enerji düzeyimiz, vücut direncimiz, kalp ve hayati organların işleyişiyle, psikolojik olarak da hayatımızdaki baba ya da önemli erkek figürleriyle ilişkili görülür. Kiron ile karşıtlığı bu konularda gizli kalmış sorunların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Kiron'un Mars ile de oldukça yakın bir karşıtlığı var. Mars eyleme geçmek, kas aktiviteleri, enfeksiyonlar ve savunma sistemimizle ilişkili görülür. Bu dönemde ortaya çıkacak sorun ne olursa olsun, şifa şansımızın yüksek olduğunu unutmayalım. Kiron krizleri bizi zorlayabilir, ama sonunda çok daha iyi ve sağlıklı hissederiz. Daha görerek, daha farkında yaşamaya başlarız.

Algenib yıldızı Tanrı Zeus'un kanatlı atının kanadında bulunuyor

Mitolojide Tanrı Zeus'un atı olarak bilinen "Kanatlı at, Pegasus" takımyıldızında yer alan Algenib yıldızı da şifaya ulaşma konusunda kararlılık ve gayret veriyor, mücadele gücümüzü arttırıyor. Şanslı bir yıldız Algenib ve özellikle sağlık-şifa, bilim ile ilgili gelişmeleri destekliyor. Tıp ve bilimde gelişmeler kaydedilebilir. Algenib yıldızı kişisel haritalarda da etkisini gösterir, aslında bir hekim olan kâhin Nostradamus'u, kan dolaşımını keşfeden William Harvey'i, modern tıbbın öncülerinden William Osler'i, kablosuz telgraf ve radyoyu icat eden Marconi'yi örnek olarak verebiliriz. Algenib'in iyicil etkileri tehlikelerle birlikte gelebilir, kazalar, zihinsel çalkantılar, atlarla ilgili olaylar görülebilir.

Yeniayla birlikte görülebilecek diğer etkiler

Terazi burcunda geri giden Merkür Jüpiter ile üçgen açı yapıyor, zihnimiz kıvraklaşıyor, aydınlanıyor. Şimdiye kadar aklımıza gelmeyen çözümler bulsak da, Merkür gerilemesi bitene kadar sabredip, hemen uygulamayalım, Merkür gerilemesinde kararlarımız, algılarımız farklılaşabilir, çözüm üreteceğiz derken hiç aklımıza gelmeyen sorunlar önümüze çıkabilir. Merkür geri gittiği için Güneş'e, yani yanmaya ve Mars'a yaklaşıyor. Sinirler, solunum ve sindirim yolları ile ilgili enfeksiyonları, el-kol bölgesi yaralanmalarını önlemek için özel özen göstermek gerekecek. Yeniayda Ay, Güneş ve Mars Terazi burcunun tam 13. derecesinde olacak. Tıbbi astrolojide Güneş-Mars kavuşumları iltihaplanmalar, ateşli hastalıklar, tansiyon sorunları ile ilişkilendirilir. Tansiyonumuzu takip etmek, aşırı tuz tüketiminden kaçınmak, hijyen kurallarına mümkün olduğunca uymak akıllıca görünüyor.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalmanız dileğiyle...